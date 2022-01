Nach einem starken Geschäftsjahr hätten sich die rund 600 Mitarbeiter des Maschinenbauers Howden Turbo GmbH in Frankenthal laut Betriebsrat eine Anerkennung in Form einer Prämienzahlung gewünscht. Das Unternehmen verweist auf den Tarifvertrag, der eingehalten werde.

Die wegen der Pandemie eingeführte Schichtarbeit habe gerade älteren Kollegen viel abverlangt. Auch der Teil der Belegschaft, der vom Homeoffice aus arbeitete, sei gefordert gewesen. Man habe deshalb auf eine Prämie gehofft. Das sagt der Betriebsratsvorsitzende Hilmar Feisthammel nach einer Konferenz des Stadtverbands des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) auf RHEINPFALZ-Anfrage. Enttäuscht zeigt sich Feisthammel darüber, dass nur zwei der fünf Auszubildenden im gewerblichen Bereich, deren Lehre im Januar endet, unbefristet übernommen würden. Aus Sicht des Betriebsrats hätten die jungen Leute angesichts der wirtschaftlichen Situation des Maschinenbauers darauf durchaus Anspruch.

Howden (früher KK&K/Siemens) sei ein tarifgebundenes Unternehmen. Der Metall- und Elektrotarifvertrag sehe Leistungszulagen und Kennzahlenprämien vor, die „selbstverständlich an die Mitarbeiter gezahlt werden“. Das teilt die Pressestelle des Unternehmens auf Anfrage mit. Insbesondere bei Fachkräften in der Produktion würden die Kennzahlenprämien in vergleichbar hohen Prozentsätzen vergütet, so dass Howden der wirtschaftlichen Lage mehr als gerecht werde. 2020 sei eine Corona-Zahlung geleistet worden, 2021 sei eine Corona-Zahlung in den Tarif aufgenommen worden, die im Juni bei Howden ausgezahlt worden sei.

Auch mit Blick auf die Übernahme von Auszubildenden würden die Regelungen des Tarifvertrags eingehalten. Ein Teil der Auszubildenden habe aus persönlichen Gründen angebotene unbefristete Stellen nicht angenommen. Alternativ habe es in Absprache mit den Betroffenen deshalb Angebote aus Arbeitsbereichen gegeben, in denen aus derzeitiger Sicht kein langfristiger Bedarf bestehe. Zu lokalen Umsatzzahlen macht das Unternehmen keine Angaben. Frankenthal sei jedoch ein „erfolgreich profitabel wachsender Standort“.