Drei junge Bäume hat das Maschinbauunternehmen Howden Turbo als eine weitere Aktion anlässlich des Jubiläums des Frankenthaler Standorts gepflanzt. Vor 125 Jahren war die Firma KKK gegründet worden. In Erinnerung an das Gründungslogo wurden die Bäume in Dreiecksform aufgestellt.

„Es ist uns ein Anliegen, nicht nur hochwertige Maschinen herzustellen, sondern auch einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten“, schreibt der Hersteller von Turbinen und Verdichtern in einer Pressemitteilung über die Pflanzaktion am Donnerstag auf dem Firmengelände. Weil sie Sauerstoff produzierten, Kohlendioxid absorbierten und vielen Tierarten Lebensraum böten, spielten Bäume eine entscheidende Rolle für das Ökosystem. „Jeder gepflanzte Baum ist ein Beitrag zu einer grüneren Zukunft“, schreibt das Unternehmen weiter. Mit der Aktion wolle man dazu beitragen, die natürlichen Ressourcen zu erhalten, die Luft- und Wasserqualität zu verbessern und die Auswirkungen des Klimawandels zu mindern.

Weil Trockenperioden und höhere Temperaturen vielen Baumarten zusetzten, habe man sich bei der Pflanzaktion für den Herbst-Flammen-Ahorn entschieden, der mit den vorherrschenden klimatischen Bedingungen besser zurechtkommen soll als viele heimische Arten. Der Herbst-Flammen-Ahorn, der eine Größe von zwölf bis 15 Metern erreicht, wird in der Pressemeldung als „starkwüchsiger Laubbaum mit spektakulärer Herbstfärbung“ beschrieben.

Die Anordnung der Bäume in Dreiecksform verweist auf das Logo des ursprünglichen Frankenthaler Maschinenbauunternehmens KKK (Kühnle, Kopp & Kausch), das nach mehreren Übernahmen 2018 im schottischen Maschinenbauunternehmen Howden aufging.