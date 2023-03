Der Anlagenbauer Chart Industries mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Georgia hat in der Nacht von 16. auf 17. März offiziell die Kontrolle bei Howden und damit auch am Standort Frankenthal übernommen. Wenige Tage zuvor habe Chart alle behördlichen Genehmigungen für das im November vergangenen Jahres vertraglich besiegelte Geschäft mit dem bisherigen Eigentümer KPS Capital Partners erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. KPS war vor dreieinhalb Jahren bei Howden eingestiegen – damals als Nachfolger der Colfax Corporation, die über ihr damaliges schottischens Tochterunternehmen Howden im Herbst 2017 die Siemens Turbomachinery Equipment von Siemens übernommen hatte. Am vergangenem Freitag seien die 600 Mitarbeiter in Frankenthal über den finalen Übergang des Geschäfts an Chart informiert worden. Welche Auswirkungen er für Howden in Frankenthal habe, sei noch nicht bekannt. Ein neues Logo gibt es schon: den bekannten Howden-Schriftzug mit dem Zusatz „A Chart Industries Company“. Noch in dieser Woche besucht Chart-Vorstandschefin Jillian C. Evanko der Mitteilung zufolge Howden Turbo in Frankenthal. „Für uns in Frankenthal bedeutet dieser Besuch eine große Anerkennung und unterstreicht die Bedeutung und das große Interesse an unserem Standort“ zitiert das Unternehmen seinen Geschäftsführer Volker Neumann. Neben Gesprächen mit dem lokalen Management und einem Rundgang durch die Fertigung werde Evanko auch eine Rede vor Mitarbeitern halten.