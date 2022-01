Menschen auf ihrem letzten Lebensweg begleiten, das hat sich der ambulante Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst der Stadt Frankenthal und des nördlichen Rhein-Pfalz-Kreises zur Aufgabe gemacht. Für Angehörige und ehrenamtliche Helfer gibt es jetzt ein Seminar. Die Themen Sterben, Tod und Trauer würden häufig verdrängt, so die Erfahrung der Verantwortlichen. Ein Orientierungsseminar am Samstag, 5. Februar, und Sonntag, 6. Februar, jeweils 10 bis 16 Uhr, soll den Teilnehmern ermöglichen, sich mit der Situation schwerstkranker und sterbender Menschen auseinanderzusetzen. Das Seminar informiere über die körperlichen, sozialen, psychischen und spirituellen Bedürfnisse und Nöte sterbender Menschen, heißt es in einer Ankündigung. Die tägliche Arbeit des ambulanten Hospizdienstes soll vorgestellt werden. Wer Interesse am Ehrenamt als Hospizbegleiter hat, kann anschließend ein Aufbauseminar besuchen.

Kontakt



Informationen und Anmeldung unter Telefon 06233 4960094 oder per E-Mail an info@hospiz-ft-mxd.de. Anmeldeschluss 2. Februar, Unkostenbeitrag 30 Euro. Das Seminar ist in den Räumen des Ambulanten Hospizdienst, Foltzring 12, in Frankenthal.