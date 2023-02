Das Begleiten und Umsorgen von schwerkranken und sterbenden Menschen am Lebensende sind Thema eines Fortbildungsangebots des ambulanten Hospiz- und Palliativ- Beratungsdiensts. Der „Letzte-Hilfe-Kurs“ will am Mittwoch, 15. Februar, 17 bis 21 Uhr, wichtiges Hintergrundwissen vermitteln. Teilnehmer können sich bis Samstag, 11. Februar, unter Telefon 06233 4960094 oder per E-Mail an kontakt@letztehilfe.info anmelden. Der Kurs ist kostenlos.