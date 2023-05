Ob die Stadt Frankenthal dem Beispiel anderer Kommunen folgt und in absehbarer Zeit ein Hospiz für die palliative und psychosoziale Betreuung sterbender Menschen und ihrer Angehörigen einrichtet, lässt sich noch nicht absehen. Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) musste auf eine Anfrage der Stadtratsfraktion der Grünen/Offene Liste im Ausschuss für Familie und Soziales eingestehen, noch nicht wesentlich vorangekommen zu sein. „Es gestaltet sich etwas schwierig, die Akteure an einen Tisch zu holen“, erklärte er. Es stehe außer Frage, dass die Bedarfe da seien. Nunmehr gehe es darum, passgenau darauf zu reagieren. Ein erster Termin mit einem kirchlichen Träger stehe an, sagte Leidig. Grünen-Sprecher Gerhard Bruder verwies auf die Stiftung „Zu guter Letzt“ und führte aus, dass es auch in Frankenthal genug Schwerstkranke gebe, die gerne in Würde und Geborgenheit sterben würden.