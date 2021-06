Welche Cafés gibt es in der Stadt? Welches Restaurant ist das richtige? Wo kann ich einkaufen oder übernachten? Was kann ich heute Abend unternehmen? Um auf ihrer Webseite einen Überblick über diese Fragen zu geben, ruft die Stadt Frankenthal Gewerbetreibende auf, sich mit ihrem Café, Restaurant und Hotel, ihrer Ferienwohnung oder ihrem Einzelhandelsgeschäft auf der neuen Internetseitewww.frankenthal.de unter dem Stichwort Wirtschaft zu registrieren. Der Eintrag ist kostenlos, dadurch habe das Branchenbuch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, heißt es in einer Pressemitteilung.