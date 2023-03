Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Plötzlich reich: So geht es sehr wahrscheinlich einem Menschen, der im Raum Frankenthal seinen Tippzettel abgegeben hat – und am Mittwochabend 1,5 Millionen Euro gewonnen hat. Wir fragten Pressesprecher Clemens Buch von Lotto Rheinland-Pfalz, was sein Unternehmen solchen Glückspilzen rät.

Herr Buch, gibt es eigentlich eine Art Beratung bei Ihnen, wenn jemand so viel Geld gewonnen hat?

Das nicht. Und auch keine Anlagetipps. Aber wir weisen die Gewinner schon darauf