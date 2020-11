Die Polizei sucht den Verursacher eines auf stolze 4000 Euro geschätzten Schadens an einem in der Kopernikusstraße geparkten grauen VW Tiguan. Den Beamten zufolge hatte die 53 Jahre alte Fahrerin des Wagens ihn am Montag gegen 10.45 Uhr am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als sie gegen 14 Uhr zurückkam, stellte sie den frischen Unfallschaden am hinteren Kotflügel fest. Der Gesuchte könnte in einem Transporter unterwegs gewesen sein. Zeugenhinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.