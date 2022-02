Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Freitagmorgen, 7.30 Uhr, in der Lambsheimer Straße in Frankenthal. Um einen Fußgänger über den Zebrastreifen gehen zu lassen, bremste ein 33-jähriger Frankenthaler. Ein 25-Jähriger fuhr, laut Polizei vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit, auf das wartende Fahrzeug hinten auf. Hierbei wurde der Unfallverursacher leicht verletzt, sein Auto war nicht mehr fahrtüchtig. Der wartende Fahrer und der querende Fußgänger wurden nicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.