Eingeschlagene Seitenscheiben und der Verlust aller Wertgegenstände, das ist die Bilanz der Einbrüche in zwei Pkw am Samstag in Worms im Zeitraum zwischen 1 und 8.30 Uhr. Laut Polizei waren beide Autos im Stadtteil Pfeddersheim in der Straße Auf der Au geparkt. Gegen 2 Uhr habe zwar die Alarmanlage eines Kraftfahrzeugs einen Anwohner geweckt. Nachdem dieser beim Blick auf die Straße jedoch nichts Auffälliges bemerkt habe, vermutete er einen Fehlalarm. In diesem Zusammenhang erinnert die Polizei daran, grundsätzlich keine Wertgegenstände offen in Fahrzeugen liegen zu lassen.