Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Samstag gegen 19.30 Uhr an einer Kreuzung im Ostring in Frankenthal. Ein 34-Jähriger und 23-Jähriger waren laut Polizei hintereinander mit ihren Autos auf der L523 gefahren. Als der 34-Jährige mit seinem Ford an der Kreuzung bremste, bemerkte der jüngere Fahrer dies zu spät und fuhr auf. Der Ford-Fahrer aus Ludwigshafen verletzte sich laut Polizei bei dem Zusammenstoß leicht.