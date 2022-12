Vor den Weihnachtsferien war der Krankenstand bei Personal und Kindern in den städtischen Kindertagesstätten hoch. In vielen Einrichtungen gab es Notbetreuung für berufstätige Eltern oder es galten verkürzte Öffnungszeiten. Das bestätigt die Verwaltung auf Anfrage. Die 19 Einrichtungen unter Trägerschaft der Stadt sind von 23. bis 30. Dezember geschlossen. Die Betreuung startet wieder am 2. Januar.