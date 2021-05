Das Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen hat eine zusätzliche Telefon-Hotline eingerichtet. Der Beratungsbedarf sei mit der Corona-Krise erheblich gestiegen, sagte Geschäftsführerin Anja Hölscher im RHEINPFALZ-Gespräch. Man sehe sich dafür aber gut gerüstet: „Wir sind schnell genug und wir sind arbeitsfähig.“

Um möglichst guten Infektionsschutz sicherzustellen, hat das Jobcenter in Ludwigshafen mit seinen Außenstellen in Frankenthal und Speyer die Arbeit grundlegend umgestellt. Persönliche Termine mit Kunden gebe es seit Mitte März nur noch in Notfällen, berichtet Anja Hölscher – etwa dann, wenn die Hilfebedürftigen kein eigenes Bankkonto hätten und Barauszahlungen abholen wollten. Da gebe es dann eine „Schleusenlösung“ für die Übergabe im vorderen Eingangsbereich des Jobcenters, wo Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes postiert sind. Aber solche Fälle seien sehr selten.

Anruffrequenz verdoppelt

E-Mail und Telefon sind jetzt die wichtigsten Mittel der Verständigung. Bei einer zusätzlich eingerichteten Telefon-Hotline (Nummer 0621 59 133-222) würden Anrufer nun direkt „zu unseren Kollegen hier“ durchgestellt, erklärt die Geschäftsführerin des Jobcenters. Zu Beginn habe man täglich etwa 100 bis 120 Anrufe gezählt; bis Mitte April habe sich die Anruffrequenz dann „ungefähr verdoppelt“.

Das hat nach Einschätzung Hölschers damit zu tun, dass nun auch Bürger das Jobcenter ansprechen, „die zum ersten Mal Berührung mit uns haben“ – etwa Freiberuflicher und Selbstständige. Häufigste Frage: „Ich habe weniger Einkommen“ oder „gar keines mehr – was mache ich jetzt?“ Bei Gesprächen würden Hilfesuchende immer auch auf die Internetseiten des Jobcenters hingewiesen; dort stünden zum Beispiel alle Formulare zur Verfügung. Schon vor Ausbruch der Krise habe man nahezu alles Wichtige bereits online gestellt gehabt, sagt die Geschäftsführerin. „Davon profitieren wir nun sehr.“

Besondere Schutzvorkehrungen gelten auch für die Jobcenter-Mitarbeiter. Das bedeutet unter anderem: kein persönlicher Austausch zwischen den einzelnen Dienststellen, Arbeit in Einzelbüros oder im Homeoffice, keine persönlichen Besprechungen mit mehr als vier Teilnehmern – und stattdessen viele Telefonkonferenzen.

Förderprogramme laufen weiter

Dass Förderprogramme und Fortbildungsangebote auch unter den veränderten Bedingungen weiterlaufen – das unterstreichen Hölscher und der stellvertretende Geschäftsführer Jochen Semmler ganz deutlich. Diese Feststellung gelte etwa für Projekte nach dem Teilhabechancengesetz des Bundes, erklärt Semmler. Dieses Gesetz macht es möglich, dass Arbeitgeber erhebliche Zuschüsse bekommen können, wenn sie Menschen einstellen, die längere Zeit arbeitslos waren.

„Wahnsinnig viel passiert“ sei in den letzten Wochen im Bereich der Arbeitsförderung, sprich: bei den sogenannten Maßnahmen, mit denen Arbeitslose für einen (Wieder-)Einstieg ins Berufsleben qualifiziert werden sollen, berichtet Semmler. „Ausgangspunkt war hier immer die persönliche Beratung; die ist aber seit dem 18. März weggefallen.“ Folge: „Die Bildungsträger standen unter Schock; die hatten Angst, dass ihr Geschäft wegbricht.“ Mittlerweile sei es aber gelungen, ganz viele Angebote auf Fernunterricht im Internet umzustellen. Die Einhaltung von Qualitätsanforderungen werde dabei „durch neutrale Zertifizierer“ überwacht, erklärt Semmler. Aufgeschoben seien – „ein Beispiel von ganz wenigen“ – derzeit noch Führerscheinprüfungen.

„Es muss keiner Angst haben“

Sehr wichtig sind nach Einschätzung von Anja Hölscher jüngste gesetzliche Änderungen, die seit 1. März für eine Übergangszeit einen vereinfachten Zugang zur Grundsicherung (Hartz-IV-Leistungen/Arbeitslosengeld II) ermöglichen sollen.

Drei Punkte hebt die Geschäftsführerin des Jobcenters besonders hervor: Bei Leistungsanträgen, die zwischen dem 1. März und Ende Juni gestellt werden, „müssen wir für die ersten sechs Monate keine Vermögensprüfung vornehmen“. Sprich: Bürger sind nicht verpflichtet, Erspartes aufzubrauchen, bevor sie Grundsicherung beziehen. Die zulässige Höhe des so verschonten Vermögens beziffert Hölscher mit 60.000 Euro für Antragsteller und jeweils 30.000 Euro für weitere Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft.

Zweiter Punkt: In den ersten sechs Monaten des Leistungsbezugs werden die Kosten für Miete und Heizung grundsätzlich anerkannt. Die Prüfung, ob diese Kosten nach den staatlichen Vorgaben „angemessen“ sind, wird ausgesetzt. „Das gilt für neue und laufende Verträge gleichermaßen“, erläutert Anja Hölscher.

Automatische Verlängerung

Punkt drei: Für bewilligte Leistungen, die eigentlich im Zeitraum zwischen 31. März und 31. August auslaufen, gilt: Sie werden automatisch für weitere zwölf Monate bewilligt, „unter Annahme unveränderter Verhältnisse“, ohne erneuten Antrag und ohne erneute Prüfung. „Es muss also keiner Angst haben, dass er plötzlich kein Geld mehr bekommt“, fasst Sandrina Lederer, Pressesprecherin des Jobcenters, diese Regelung zusammen. Leistungsbezieher, bei deren Einnahmesituation sich etwas verändert habe, seien allerdings aufgefordert, sich zu melden, erklärt Anja Hölscher.

KONTAKT

Das Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen ist zu erreichen unter Telefon 0621 59133-0, die neue Hotline unter 0621 59133-222. Für Neuanträge gibt es die Servicehotline 0800 4555523. E-Mail-Kontakt: Jobcenter-Vorderpfalz@jobcenter-ge.de . Homepage: www.jobcenter-vorderpfalz-ludwigshafen.de . Speziell für die Online-Kommunikation und Stellung von Anträgen ist die Seite www.jobcenter.digita l eingerichtet.

Zur Sache: Saisonarbeit in der Landwirtschaft

Wegen der Einreisesperre, die das Bundesinnenministerium am 25. März für einen Großteil der Länder ausgesprochen hat, aus denen bisher Saisonhelfer für die Landwirtschaft kamen, werden in dieser Branche nun dringend Helfer gesucht. Auf bis zu 4500 beziffert Jochen Semmler, stellvertretender Geschäftsführer des Ludwigshafener Jobcenters, den Bedarf im Rhein-Pfalz-Kreis. Dazu kommen noch etwa 180 landwirtschaftliche Helferstellen in Frankenthal, 380 in Ludwigshafen und 20 in Speyer.

Das Jobcenter hat nach seinen Angaben daher Ende März „alle Kunden, die theoretisch in der Lage wären, eine solche Arbeit zu übernehmen“, angeschrieben. Von den rund 6200 Angeschriebenen habe man bisher rund 130 positive Rückmeldungen erhalten, berichtet Semmler.

Prinzip Freiwilligkeit

Weitere Meldungen seien selbstverständlich willkommen; dabei setze man auf Freiwilligkeit. Das Jobcenter gehe dann auf Landwirte zu und versuche, Saisonarbeitskräfte zu vermitteln. Landwirte ihrerseits könnten sich bei diesem Thema den Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit und des Jobcenters wenden.

Für Bezieher von Hartz-IV-Leistungen gelte: Mit einer solchen Hilfstätigkeit erzielte Einnahmen würden angerechnet. Aber, so ergänzt Semmler: „Für Arbeitnehmer gibt es dann einen Zuschuss von bis zur Hälfte des Regelsatzes von Hartz IV, und der wird nicht angerechnet.“ Personen, die in ihrem regulären Job kurzarbeiteten, dürften eine solche Hilfstätigkeit in der Landwirtschaft zusätzlich übernehmen. Damit erzielte Zusatzeinnahmen würden nicht mit dem Kurzarbeitergeld verrechnet.

Noch Fragen?