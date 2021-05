Die Bewohner des Hieronymus-Hofer-Hauses können wieder gemeinsamen Aktivitäten nachgehen. Wie die Einrichtung mitteilt, beträgt die Impfquote der dort lebenden Senioren aktuell 92 Prozent. Ab Juni soll auch der Außenbereich der Cafeteria wieder geöffnet werden.

Weil auch die Sieben-Tages-Inzidenz in der Stadt stabil unter einem Wert von 100 liegt, kehrt die Normalität nach und nach in das Seniorenzentrum zurück. Die Freude der Bewohner über die Lockerungen sei groß, heißt es in einer Pressemitteilung. Ohne Abstand mit Angehörigen zusammensitzen oder in kleiner Runde Gymnastikübungen machen – dies sei endlich wieder möglich.

„Wir sehen nun, dass sich unsere Bemühungen gelohnt haben und die Impfungen, die in den letzten Monaten konsequent und zügig durchgeführt wurden, Wirkung zeigen“, berichtet die Leiterin der Einrichtung, Nicola Hagemann. Neben den beliebten Spiel- und Gymnastikrunden sollen im Andachtsraum nun auch unter anderem Gottesdienste und Klavierkonzerte stattfinden.

Regelmäßige Schnelltests

Für Besucher entfällt ab sofort der Antigen-Schnelltest. Notwendig bleiben die Desinfektion der Hände beim Betreten des Gebäudes und das Tragen einer FFP-Maske während des gesamten Besuchs. Auch die Kontaktdaten der Besucher werden weiterhin festgehalten. Mithilfe von regelmäßigen Schnelltests bei Bewohnern und Mitarbeiter sollen mögliche Corona-Infektionen schnell entdeckt werden. Derzeit werden geimpfte Bewohner und Mitarbeiter alle 14 Tage getestet, Nicht-Geimpfte einmal pro Woche.

Wie das Haus weiter mitteilt, hat der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) dem Seniorenzentrum nach einer Qualitätsprüfung im April eine „außerordentliche und durchgehend sehr gute Arbeitsqualität“ bescheinigt.