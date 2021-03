Weil die Infektionszahlen weiter hoch sind, gelten die aktuellen Corona-Regeln noch eine weitere Woche bis einschließlich 26. März. Außerdem will die Stadt das Angebot an kostenlosen Schnelltests ausbauen. Das Testzentrum der Johanniter auf dem Festplatz Benderstraße ist derzeit dienstags von 10 bis 14 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr in Betrieb. In der ersten Woche wurden fast 300 Menschen getestet. Die Öffnungszeiten sollen verlängert und mit Unterstützung eines weiteren Hilfsdienstes auf zusätzliche Tage ausgeweitet werden. Das teilt die Stadt auf Nachfrage mit. In der Innenstadt sei ein zweites Testzentrum geplant.

Solange der Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, nicht an mindestens drei Tagen in Folge unter die 100er-Marke sinkt, bleiben Geschäfte und Freizeiteinrichtungen zu. Die nächtliche Ausgangsbeschränkung gilt weiterhin. Schüler ab Klasse fünf haben eine weitere Woche Fernunterricht, an den Grund- und Förderschulen bleibt es beim Wechselunterricht, Tagesstätten bitten darum, Kinder wenn möglich Zuhause zu betreuen.

Mit einer Inzidenz von 153,8 liegt Frankenthal (Stand 19. März, 14.10 Uhr) weiter landesweit an der Spitze. Allein zwischen dem 11. und 18. März wurden laut Verwaltung 80 Neuinfektionen festgestellt – das entspricht rund der Hälfte aller Neuinfektionen seit Ende Februar.