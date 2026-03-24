Angst, Flucht, Hoffnung: Der schwerbehinderte Ukrainer Denys Andniienko kam vor vier Jahren in der Pfalz an. Inzwischen wohnt er in Frankenthal und arbeitet in Ludwigshafen.

Denys Andniienko kommt aus Charkiw im Nordosten des Landes, mit rund einer Million Einwohnern nach Kiew die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Mit 42 Universitäten und Hochschulen ist sie neben der Hauptstadt das bedeutendste Wissenschafts- und Bildungszentrum des Landes. Doch seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 schlagen dort immer wieder russische Raketen ein. Strom und Heizung fallen oft aus, Menschen sterben.

In seiner Heimat hat Andniienko als Abteilungsleiter in der Telekommunikationsbranche gearbeitet. „Seit Kriegsbeginn habe ich immer komplett angezogen mit Jacke und Schuhen im Flur geschlafen, um im Ernstfall sofort flüchten zu können“, erinnert sich der 42-Jährige. Per Whatsapp boten ihm Harry Hellfors und dessen Frau Katja Leyendecker ein Zimmer in der alten Papierfabrik in Ebertsheim an. Als er die Nachricht erhielt, habe er nur verstanden, dass es ein freies Zimmer gebe und eine Familie auf ihn warte, berichtet Andniienko. Also habe er sich sofort auf den Weg gemacht.

Ankunft am Ostersonntag

„Da ich schwerbehindert bin – ich bin auf einem Auge blind – durfte ich ausreisen und kam so über Kiew, Lwiw, Warschau, Berlin und Mannheim schließlich am 22. April 2022, dem Ostersonntag, in Ebertsheim an“, erinnert er sich und lacht: „Meine ,Gasteltern’ Katja und Harry waren in meiner ersten Nacht nicht zu Hause, deshalb schlief ich auf der Couch – wie ein kleines Kind, das auf seine Eltern wartet.“

Außer Andniienko waren zehn weitere Ukrainer in der alten Papierfabrik untergebracht. „Unser Familienzuwachs“, sagt Harry Hellfors und ergänzt: „Wir sind alle ein bisschen zusammengerückt und haben Zimmer freigemacht.“ Man habe damals geglaubt, dass der Krieg nur von kurzer Dauer sein würde, „vielleicht ein paar Wochen, das wird schon gehen“.

Andniienko und die anderen Ukrainer konnten die Gemeinschaftsküche mit Waschmaschine in der alten Papierfabrik nutzen, alles andere spielte sich bei den Familien ab. Mit Handy-Übersetzer und den Russischkenntnissen von Hellfors habe die Verständigung von Woche zu Woche besser funktioniert. „Ich fühlte mich in meinem neuen Zuhause wie in einer geschützten Blase und unsere gemeinsame Leidenschaft machte mir das Eingewöhnen leichter“, erzählt er.

Hellfors und Leyendecker sind beide Imker. Andniienko hatte schon als kleiner Junge seiner Großmutter, die auch Bienen hatte, bei der Arbeit an den Bienenstöcken geholfen. Damit kannte er sich gut aus. „Denys geht ungeschützt zu den Bienen, so etwas hab ich noch nie erlebt“, erzählt Leyendecker. „Ab und zu zupft er sich mal eine Biene aus dem Bart und meint nur, das sei Medizin. Dann macht er einfach weiter.“ Der Duft der Bienen erinnere ihn heute noch an seine Großmutter, sagt Andniienko.

Für den Ukrainer folgten Integrations- und Deutschkurse sowie der Kurs „Leben in Deutschland“, in dem sowohl der Alltag als auch das Verständnis für Gesellschaft, Politik und Kultur vermittelt wird. Parallel dazu arbeitete Andniienko als Volontär bei der Tafel in Grünstadt. „Das Überprüfen meines Diploms aus der Ukraine in Bonn dauerte leider ein Jahr“, berichtet der 42-Jährige. „Parallel dazu habe ich Deutschkurse belegt, ich wollte ja unbedingt arbeiten.“

Erfolg nach Coachingkurs

Doch die ersten Bewerbungsversuche endeten enttäuschend. „Ich hatte mich nicht als Ingenieur, sondern als Techniker, Tierpfleger oder Lagerarbeiter beworben, erhielt aber keine Antworten“, sagt Andniienko. In Ebertsheim habe er Deutsch gebüffelt, Grammatik und Sprachverständnis. „Anfangs hatte ich Schwierigkeiten, einige Unterschiede zu verstehen“, erzählt er und nennt als Beispiele „Ich heiße Denys“ und „heiße Schokolade“ oder „hören“ und „aufhören“.

Nach dem Besuch eines Coachingkurses in Mannheim habe es endlich beruflich geklappt. „Ich hatte meinen Lebenslauf um diverse Details ergänzt, zum Beispiel, dass ich technische Zeichenprogramme am Computer beherrsche“, sagt Andniienko. „Ich habe sechs weitere Bewerbungen geschrieben und war dann erfolgreich“, freut er sich.

Seit August vergangenen Jahres arbeitet Andniienko als technischer Sachbearbeiter in der Kranabteilung der Firma Peko in Ludwigshafen-Ruchheim, einem Dienstleister für Anlagenbau, Wartung und Instandhaltung. Eine Wohnung fand er in Frankenthal. Seine Gasteltern in Ebertsheim besucht er nach wie vor mindestens zweimal im Monat. „Ich bin sehr glücklich, die Chance bekommen zu haben und zeigen zu können, was ich kann“, sagt er. Und die ersten pfälzischen Wörter könne er auch schon: „nää“ und „ah jo“.