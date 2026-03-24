Ob „Deutschunterricht für Mama und Kind“, Kleiderstübchen in der Eulenburg oder Beratung im Streitfall: Der Ortsverband des Kinderschutzbundes erweitert sein Angebot.

Der Kinderschutzbund Frankenthal steht vor großen Herausforderungen. Der Beratungsbedarf von Familien, die sich in belastenden Lebenssituationen befinden, steigt kontinuierlich an, sodass neue Fachkräfte gewonnen und Wege zur Finanzierung der sozialen Arbeit gefunden werden müssen.

Gabriele Bindert, die seit eineinhalb Jahren den Ortsverband führt, gab in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses Einblick in das breite Tätigkeitsfeld des Vereins, der 1997 in Frankenthal ins Leben gerufen wurde. Er zählt derzeit 44 Mitglieder und 50 ehrenamtliche Helfer. Vier Schwerpunkte nannte die Vorsitzende: Neben der professionellen Beratung und Begleitung der Familien geht es um deren Förderung und Stärkung, beispielsweise durch den „Deutschunterricht für Mama und Kind“. Außerdem wird im Domizil des Vereins in der Westlichen Ringstraße, der „Eulenburg“, ein Kleiderstübchen unterhalten.

Zugang zur Musik ermöglichen

Regelmäßig werden auch neue Projekte und Aktionen angestoßen. So beteiligt sich der Kinderschutzbund aktuell an der Förderinitiative „Gemeinsam Neues schaffen“ des Chemiekonzerns BASF. Zusammen mit dem Frankenthaler Kulturzentrum Gleis4 als Partner hat der Kinderschutzbund einen Antrag für ein Projekt eingereicht, das den Kindern den Zugang zur Musik ermöglichen soll.

Die Hilfe des Vereins ist immer dann gefragt, wenn es um Erziehungsfragen, Konflikte innerhalb von Familien, schulische Probleme oder den begleiteten Umgang in einem schwierigen häuslichen Umfeld geht. Die präventiven Angebote sollen ausgebaut werden, informierte Gabriele Bindert und hob hervor, dass die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe gut laufe. Ausdrücklich begrüßte sie, dass der Kinderschutzbund nun auch mit beratendem Mandat im Jugendhilfeausschuss vertreten ist.