Mit bunter Vielfalt und süßen Leckereien lockte der herbstliche Hobbymarkt Bewohner und Besucher am Freitag in die Cafeteria des Hieronymus-Hofer-Hauses. Einen Nachmittag lang stellten sechs Hobbykünstler ihre Erzeugnisse aus.

Im weitläufigen Foyer erfüllen süße Düfte die Luft. An der Popcornmaschine ist Koch Andreas Hankel zugange, und während er die süße Knabberei in kleine Mitnahme-Tütchen füllt, greift gegenüber Dieter Wolkenstein in die Tasten. Der Mann am Klavier ist selbst Hausbewohner und gibt übers Jahr vor Ort einmal im Monat ein klassisches Konzert. Jetzt begleiten seine Klänge die nachmittägliche Kaffeetafel, zu der sich Bewohner und Besucher treffen. Neben Kuchen und Torten sind vor allem frischgebackene Waffeln mit heißen Kirschen gefragt, die gegen Spende über die Theke gehen.

Sieben Alltagsbegleiterinnen und andere Ehrenamtler unterstützen das hauseigene Team und kümmern sich um die Bewohner, Angehörige und Gäste. In Kapelle und Cafeteria haben sechs Hobbykünstler ihre Tische aufgebaut und bieten Handarbeiten und andere selbstgemachte Dinge zum Kauf an. Margret Stadtmüller hat Puppenkleider und Taschen genäht, Weihnachtssterne gebastelt, Kakteen und Kuscheltiere gehäkelt und Weihnachtskarten gebastelt.

Schlüsselbänder und Seidentücher

Heidrun Mitsch fertigt Schlüsselbänder, Patchworktaschen und Geschenkbeutel. Liköre und Fruchtaufstriche ergänzen ihr Sortiment. Strickerin Ulla Janssen-Dörr hat ihre kunterbunte Sockenkollektion in allen Größen dabei und zeigt, wie aus einer Riesensocke nach einem heißen Maschinenwaschgang ein gefilzter passgenauer Hausschuh wird. Birgit Kistner bietet schimmernde Seidentücher und Perlenketten neben nostalgischem Weihnachtsschmuck.

Annette Neuburg-Linnebach fertigt duftende Seifen, Therapiekissen, Taschen und Bienenwachstücher für umweltfreundliches Verpacken. Heike Bauer häkelt dreieckige Schultertücher aus Regenbogenwolle. Draußen auf der Terrasse steht Martin Schoppe am Bräter. Der gelernte Koch brutzelt Grillwürste gegen Spende. Siebzig Stück seien beim letzten Herbstmarkt über den Tisch gegangen, verrät der Ehrenamtler, der einmal pro Woche die Gitarre nimmt und demenzkranke Bewohner zum gemeinsamen Singen einlädt.

Erste größere Veranstaltung

Die sieben hauseigenen Alltagsbegleiterinnen ergänzten das Basar-Angebot mit feinen Gelees und Konfitüren sowie Lavendelsäckchen, deren Füllung das Tonus-Sportstudio gespendet hatte. Mit dem herbstlichen Hobbymarkt habe man die erste größere Veranstaltung mit Publikum in Coronazeiten gewagt, betont Nicola Hagemann. Externe Besucher durften nach absolviertem Schnelltest vor Ort und mit FFP2-Maske teilnehmen und hatten Gelegenheit, erste Weihnachtsgeschenke einzukaufen.