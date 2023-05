Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der erste Dorf-Hof-Flohmarkt am Samstag in Mörsch war ein voller Erfolg. Auf den ganzen Vorort verteilt boten insgesamt 85 Teilnehmer Gebrauchtes vom Kinderrädchen bis zu Omas Sammeltassen an.

Trotz des kühlen Wetters kamen viele mit dem Rad oder zu Fuß und nahmen so manches Schnäppchen mit heim. Auf dem eigenen Gelände, in der Hofeinfahrt, Garage oder unter einem Zeltdach