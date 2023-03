Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem 7:2 (2:0)-Sieg beim TSV Schott Mainz haben die Hockeyfrauen der TG Frankenthal am Samstag die Saison in der Zweiten Hallenhockey-Regionalliga Süd abgeschlossen. Als Vizemeister steigen sie in die Erste Regionalliga auf. Dem Team von Trainer Tobias Stumpf gelang eine beeindruckende Serie.

25 Punkte haben die Frankenthalerinnen in zehn Saisonspielen geholt. Nur ein Team war besser: Der Wiesbadener THC sicherte sich mit 26 Zählern den Titel in der Westgruppe der Zweiten Regionalliga Süd