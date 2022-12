Die Hockeyer der TG Frankenthal sind in Feierlaune. Ihre Abteilung – am 23. März 1922 von 15 sportbegeisterten Männern gegründet – blickt auf eine von Höhen und Tiefen geprägte 100-jährige Geschichte zurück. Es beginnt für die Grün-Schwarzen vielversprechend. Nach dem Sieg im ersten Freundschaftsspiel gegen den Lokalrivalen HC Bad Dürkheim ist die Leidenschaft für den Krummstab geweckt. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg gelingt der Aufstieg in die höchste deutsche Hockey-Spielklasse. Auch die Damenmannschaft avanciert zum Aushängeschild und bleibt fast ein Jahrzehnt einsame Spitze in der Pfalz. Doch die ruhmreiche Ära, in der Frankenthal zur Hockey-Hochburg wird, stehen noch bevor. In den 1980er-Jahren haben die TG-Herren – auch dank „Goldjunge“ Peter Trump – die Meistertitel regelrecht abonniert. Für ein optimales Timing sind dann die Damen in diesem Sommer gut. Am Tag des Jubiläumsfestes schaffen sie den Aufstieg in die Zweite Feldhockey-Bundesliga. Auf dem Vereinsgelände darf an diesem Abend gleich doppelt gejubelt werden.