Das Torverhältnis hat am Ende der Hallensaison 2021/2022 den Ausschlag gegeben, dass die Herren der TG Frankenthal auch in der aktuellen Spielzeit in der Ersten Hallenhockey-Bundesliga antreten dürfen. Auf dem Feld spielte und kämpfte sich die Mannschaft souverän in Richtung Klassenverbleib in der Zweiten Liga.

„Wir waren am Anfang nicht wettbewerbsfähig“, bekannte TG Trainer Timo Schmietenknop nach der Hallensaison 2021/22 offen. Bei den beiden einzigen Siegen in der Halle war das Team bei den Strafecken erfolgreich. Ansonsten waren aber genau diese wichtigen Standards wieder das Problem der TG. 39 Tore waren der schwächste Wert in der Südgruppe. 71 Gegentore kassierte das Team. Auch aktuell kämpft die TG in der Halle wieder ums Überleben. Drei Unentschieden stehen nach der Vorrunde auf der Habenseite.

Auf dem Feld zog es Johannes Gans zum SC Frankfurt 1880 – eine Schwächung. Mit 21 Punkten reichte es am Ende aber doch zu Platz sechs in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga. Wirklich Abstiegsgefahr bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt der Saison. Keeper Thimo Bernet und hatte großen Anteil daran.