Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Hockeyjahr 2021 ist kurios. Das muss dank Corona auch so sein. Die Herren der TG Frankenthal haben sogar ein Geisterspiel. Im Feld sieht es für die Mannschaft von Timo Schmietenknop bis zur Winterpause sehr gut aus. In der Halle merkt man einigen Akteuren an, dass sie noch nicht oder noch nicht oft Erste Bundesliga gespielt haben. Der Abschied von Johannes Gans ist Fluch und Segen zugleich.

Die TG Frankenthal in der Ersten Feld-Bundesliga? Theoretisch ist das im Frühjahr denkbar. Denn die TG bestreitet tatsächlich ein Spiel in der Aufstiegsrunde zur Ersten Bundesliga und gewinnt das auch