Die 1. Herren der TG Frankenthal werden auch in der kommenden Hallensaison in der 1. Bundesliga auf Torejagd gehen. Trotz einer 6:5-Niederlage beim TSV Mannheim Hockey schaffte die Mannschaft von Trainer Timo Schmietenknop den Klassenerhalt, weil der direkte Konkurrent im Kampf um den drohenden Abstieg – der Wiesbadener THC – vor eigenem Publikum zeitgleich gegen SC 1880 Frankfurt mit dem Ex-Frankenthaler Johannes Gans 13:15 verlor. Gans traf in dieser Partie allein sechs Mal, davon vier Siebenmeter und eine Ecke. Die TG hatte sich parallel nach 2:5 Rückstand bis zum letzten Viertel auf 5:5 herangekämpft, musste sich dann aber knapp den bereits fürs Viertelfinale der DM-Endrunde qualifizierten Mannheimern geschlagen geben. Die Torschützen der Frankenthaler: Noah Frank, Johannes Zurke, Sven Becker und zwei Mal Alexander Cunningham.