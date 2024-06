Die Polizei sucht die Besitzer zweier hochwertiger Pedelecs der Marken Cube und Tenways, die am Freitagvormittag im kleinen Wald in der Nähe des Strandbads in Frankenthal gefunden wurden. Ein Zeuge hatte laut Bericht beobachtet, wie zwei Personen zwei Fahrräder in das Naturgebiet am südöstlichen Rand der Innenstadt geschoben hatten. Nach kurzer Zeit seien die Personen dann ohne die Fahrräder wieder aus dem Wald gekommen. Durch den Zeugenhinweis konnten die Polizeibeamten die Fahrräder finden. Diese wurden aufgrund des Verdacht eines Diebstahls sichergestellt. Zeugen des Vorfalls und Eigentümer der Fahrräder werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.