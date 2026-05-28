Die Politik in Bund und Land erschwert dem hiesigen Gewässerzweckverband die Umsetzung des Eckbachprojekts in Bobenheim-Roxheim. Die vereinbarten Zuschüsse sind in Gefahr.

Der Gewässerzweckverband Isenach-Eckbach mit Sitz in Lambsheim will im Sinne seiner Mitgliedskommunen schon lange im Bereich Münchbruch/Eckbach in Bobenheim-Roxheim den Hochwasserschutz verbessern. Dazu gehört die Eckbachrenaturierung im Ortsteil Bobenheim, welche die bei Kindern beliebte Bürgermeister-Fügen-Anlage aufwerten würde. Dort soll ein Wasserspielplatz entstehen.

Doch woran lange geplant und umgeplant wurde und wofür vor mehr als einem Jahr schon Bäume und Hecken gerodet wurden, hat immer noch keinen Starttermin. Das hat auf Anfrage Hans Peter Theiß, der Geschäftsführer des Zweckverbands, bestätigt. Er wartet seit Sommer 2024 auf das, was der Bund versprochen hat, aber wofür es keinen offiziellen Bescheid gibt: dass zusätzlich zur 80-Prozent-Förderung durch das Land noch 20 Prozent der Kosten in Berlin getragen werden.

Baukosten gestiegen

Ein 100-prozentiger Zuschuss wäre für die 16 Kommunen, die den Zweckverband finanzieren, natürlich eine tolle Sache. Wenn das nicht klappt und der Verband doch 20 Prozent selbst zahlen muss, wird das wegen der Verzögerung teurer als zuletzt gedacht. Denn seit 2019 sind die Preise für Tiefbauarbeiten gewaltig gestiegen. Hochgerechnet bedeutet das laut Theiß, dass die reinen Baukosten Ende des Jahres bei rund 4,6 Millionen Euro angekommen sein werden.

Als die Koalition von SPD, Grünen und FDP im Bundestag im November 2024 zerbrach, war das, was Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) grundsätzlich, aber nicht schriftlich zugesagt hatte, noch nicht unter Dach und Fach. Also musste der Verband abwarten, ob die neue Koalition von CDU und SPD an der Zusage festhalten würde. „Wir warten stündlich auf die schriftliche Zusage des Landes über die umfängliche Förderung (100 Prozent) der Maßnahme“, teilte Theiß Ende Januar der RHEINPFALZ mit.

Ende Juni Treffen in Mainz

Mitte Mai wartet er immer noch und muss überdies befürchten, dass sich unter der neuen Landesregierung die Förderrichtlinien ändern. Ein Entwurf dafür ist ihm zwar nicht bekannt, aber Ende Juni stehe das Thema Zuschüsse auf der Agenda des Jahresgesprächs des Gewässerverbands mit den Zuständigen in Mainz.

„Wir würden wirklich gern loslegen mit diesem Hochwasserschutzprojekt, für das wir vor 15 Jahren Grundstücke erworben haben“, sagt Theiß. Die Wartezeit haben seine Mitarbeiter genutzt, um die Ausschreibung vorzubereiten, aber mehr könnten sie im Moment nicht tun.