Weil der Wasserstand im Rhein weiter steigt, hat die Stadt am Freitag die Straße Am Hansenbusch (Höhe Deichmeisterei und Landeshafen), den Verbindungsweg K1 (Rheinauen, großer Haselhorst) und einen Teil der K10 (rund 100 Meter vor der NATO-Rampe) voll gesperrt. Das teilt die Verwaltung mit. Weil die Prognose für den Rhein-Pegel am Sonntag eine Höhe von mehr als 6,50 Metern ausweise, trete die erste Stufe im Hochwasserschutz ein. In der Nacht von Sonntag auf Montag werde voraussichtlich sogar die zweite Stufe erreicht. Das entspricht einer beginnenden Überflutung. Die Sperrungen bleiben laut Stadt bestehen, bis der Pegel wieder unter die Meldehöhe gefallen sei. Die Bürger werden gebeten, keine vom Hochwasser betroffenen Straßen zu befahren sowie die Zufahrten und Wege für Einsatzkräfte frei zu halten. Weitere Informationen zur Lage gibt es im Internet unter www.frankenthal.de/hochwasser und unter www.hochwasser.rlp.de/hochwasserbericht.