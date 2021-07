Die steigenden Pegelstände des Rheins zwingen die Stadtverwaltung für den Uferabschnitt auf ihrer Gemarkung zum Handeln. Weil am Mittwochmorgen in Mannheim ein Pegel von fast 5,90 Meter gemessen worden und für die kommenden Tage das Überschreiten der Sieben-Meter-Marke möglich ist, hat die Stadt drei Straßen voll gesperrt. Davon betroffen sind die Straße Am Hansenbusch am Landeshafen Nord ab Höhe des Betriebsgebäudes der Deichmeisterei, der Verbindungsweg von der Kreisstraße 1 Richtung Rheinauen/großer Haselhorst und die Kreisstraße 10 nördlich der Petersau etwa hundert Meter vor dem Parkplatz Nato-Rampe (Höhe Deichkrone). Die Lage am Frankenthaler Rheinabschnitt werde von Verwaltung und Feuerwehr regelmäßig kontrolliert. Die Stadt appelliert in ihrer Pressemitteilung, überschwemmte Wege nicht zu betreten oder zu befahren. Beim Parken sollten Autofahrer darauf achten, keine Wege zu blockieren. Die große Bitte in diesem Zusammenhang: auf „Hochwasser-Tourismus“ zu verzichten. Informationen zur Hochwasserlage in Rheinland-Pfalz im Netz unter www.hochwasser-rlp.de. Bei kurzfristigen Änderungen der Lage informiert die Stadt über ihre eigene Internetseite und ihren Facebook-Kanal.