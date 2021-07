Mit einem 15-köpfigen Team betreut die schnelle Einsatzgruppe Sanitätsdienst aus Frankenthal seit Samstagabend eine mobile Intensiv- und Krankenstation auf dem Flugplatz Bad Neuenahr-Ahrweiler. Bis zu 50 Opfer der Flutkatastrophe können an dem Behandlungsplatz pro Stunde laut Frank Rickert vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) versorgt werden. Das DRK ist gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst im Einsatz. Per Hubschrauber und mit Seilwinden werden die Verletzten aus zum Teil immer noch unzugänglichen Gegenden des Hochwassergebiets evakuiert. An der Versorgungsstation auf dem Flugplatz kommen Menschen mit unterschiedlichsten Verletzungen an. „Das reicht von einfachen Schnittwunden bis zu mehrfachen Brüchen und Schädelverletzungen“, schildert Rickert. Ziel sei es, die Patienten für den Weitertransport in Krankenhäuser und andere Versorgungseinrichtungen zu stabilisieren. Der Flugbetrieb laufe von 8 bis 20 Uhr, die Sanitätskräfte seien seit ihrer Ankunft Samstagnacht durchgängig im Einsatz gewesen.

Verwüstung für erfahrene Helfer erschreckend

Wie lange die Frankenthaler Gruppe noch auf dem Flugplatz eingesetzt sein wird, entscheide sich im Laufe des Tages, sagt Rickert am Montagvormittag. Als Leiter des Impfzentrums wird Rickert selbst am Montagabend wieder nach Frankenthal fahren. Das, was er vor Ort gesehen und von den Flutopfern gehört habe, sei auch für einen erfahrenen Katastrophenhelfer wie ihn erschreckend. Manche Gegenden glichen regelrecht einem Trümmerfeld. „Viele Menschen stehen im Moment noch unter Adrenalin. Wenn sie zur Ruhe kommen und das ganze Ausmaß der Katastrophe erfassen, wird das sicher sehr schwer“, sagt er.