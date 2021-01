Das Rhein-Hochwasser dürfte seinen höchsten Stand im Raum Frankenthal etwa am Montagmittag erreichen. Das Meldezentrum des Landes rechnete am Sonntagabend für den vorgelagerten Pegel Mannheim bis dahin mit Werten bis 7,20 Meter. Die Lage sehe noch „relativ glimpflich aus“, sagte der Frankenthaler Feuerwehrchef Jürgen Speiser bei einem Ortstermin am Rhein auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Zufahrten zum Fluss habe der EWF vorsorglich bereits abgesperrt. Negativ aufgefallen sind Speiser Familien, „die mit kleinen Kindern direkt an einem überfluteten Weg am Rhein“ unterwegs gewesen seien. „Man sollte die Strömungsgeschwindigkeit nicht unterschätzen“, warnt der Feuerwehrchef und rät von solchen Ausflügen zurzeit ab. Die Wehr werde die weitere Entwicklung beobachten; ab einem Pegelstand von 7,20 Meter sei ein Vier-Stunden-Rhythmus für Kontrollen vorgegeben.