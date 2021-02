Das Rhein-Hochwasser hat im Raum Frankenthal bisher keine besonderen Probleme verursacht. Dennoch mahnt die Feuerwehr weiter zur Vorsicht: „Mit Kindern sollte man nicht direkt ans Wasser gehen“, sagte Frank Böhmer, stellvertretender Stadtfeuerwehrinspekteur, am Montagnachmittag. Bei 7,24 Meter hatte der Pegel Mannheim nach Angaben des Meldezentrums in Mainz gegen 12 Uhr seinen vorläufigen Höchststand erreicht. In Worms wurden um 16 Uhr 5,93 Meter gemessen. Diese Werte blieben danach stundenlang stabil, während für Messstellen stromaufwärts schon leichte Rückgänge gemeldet wurden. Im Frankenthaler Raum reiche das Wasser zum Fuß des Deichs, berichtete Böhmer; „es ist aber soweit alles in Ordnung“. Kontrollen würden alle vier Stunden vorgenommen; die Zufahrtswege zum Rhein blieben vorläufig weiter gesperrt. Angesichts „anhaltender Niederschläge“ rechnet der stellvertretende Feuerwehrchef damit, dass das Hochwasser noch einige Tage Thema bleiben dürfte.