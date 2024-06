Mit schwerem Gerät und Hunderten Helfern laufen seit Samstagvormittag die Arbeiten zum Hochwasserschutz am Rhein auf Frankenthaler Gemarkung auf Hochtouren. Der Hauptdeich wird seit Montagfrüh und laut Feuerwehr „mindestens bis Dienstag, 22 Uhr“ dauerhaft bewacht. Zusätzlichen Schutz soll der Riegeldamm dahinter bieten. Er wird derzeit mit Erdmassen geschlossen. Die Arbeiten sollen Montagabend beendet sein. Auch wenn der Pegel am Rhein aktuell leicht sinkt: Für Entwarnung ist es aus Sicht der Verantwortlichen noch zu früh.

Schaulustige behindern Einsatz

Immer wieder würden Schaulustige und uneinsichtige Radfahrer die Arbeiten am Deich behindern, berichten Feuerwehr und Stadtverwaltung am Montagnachmittag bei einem Pressetermin. Sie fordern deshalb eindringlich dazu auf, die Absperrungen ernst zu nehmen, um nicht sich selbst und Rettungskräfte in Gefahr zu bringen.

