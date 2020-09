Von Anfang April bis Ende Mai dieses Jahres kam es in dem seit 2018 leerstehenden Gebäudekomplex des ehemaligen Hochstift-Krankenhauses im Wormser Willy-Brandt-Ring zum Diebstahl von wandverlegten Kupferkabeln. Die bislang unbekannten Täter haben dabei zusätzlich einen beachtlichen Gebäudeschaden hinterlassen, heißt es einer Meldung der Polizei vom Freitag. Nach aktuellem Ermittlungsstand sei davon auszugehen, dass die Täter für den Abtransport ihres Diebesguts ein Auto, einen Transporter oder sogar einen Lastwagen benutzt haben. Weil nun im Zeitraum vom 20. bis 24. August erneut Kabel – diesmal im Außenbereich des Gebäudes – von Unbekannten demontiert wurden, erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des ehemaligen Wormser Hochstift-Krankenhauses gesehen hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter der Telefonnummer 06241 852-0 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.