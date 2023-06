Grünabfälle, die sich aufgrund der Hitze selbst entzündet haben, sind laut Polizei vermutlich der Grund für einen Brand in der Kleingartenanlage im Sauweideweg. Eine Zeugin meldete das Feuer auf einem der Grundstücke in der Anlage am Samstag gegen 10.30 Uhr. Die Flammen seien durch die Feuerwehr Frankenthal gelöscht worden. Die Polizei betont: Offene Feuer in der freien Natur können schnell gefährlich werden. Schon ein kleiner Funke könne aus einem harmlosen Lagerfeuer schnell einen Flächenbrand entstehen lassen.