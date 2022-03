Dass die ehemalige AfD-Stadträtin Miroslawa Wagner aus Frankenthal im Dezember gegenüber zwei Polizisten den Hitlergruß zeigte, hat nun strafrechtliche Konsequenzen. Wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal eine Geldstrafe im mittleren dreistelligen Eurobereich beantragt. Der Strafbefehl sei Wagner zugestellt worden. Sollte sie bis Anfang kommender Woche keinen Widerspruch dagegen einlegen, ist das Urteil rechtskräftig. Für das Zeigen des Hitlergrußes kann eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren verhängt werden. Bei der Entscheidung im Fall Wagner habe auch eine Rolle gespielt, dass die Frau ihre Tat bedauert und keine sonstigen Vorstrafen habe, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Anfrage.

Der Vorfall, der sich am 20. Dezember am Rande einer verbotenen Protestveranstaltung gegen die Corona-Politik ereignete, hatte für die Stadträtin auch politische Folgen. Gut drei Wochen nach dem Vorfall legte Miroslawa Wagner nach massivem Druck des Stadtrats und Kritik aus ihrer eigenen Partei ihr Mandat nieder. Die Frankenthalerin ist außerdem im Januar aus der AfD ausgetreten. In einer Stellungnahme des AfD-Kreisverbands Ende Dezember wurde der Vorfall aus Sicht der Betroffenen geschildert. Es sei eine Übersprungshandlung gewesen, als Wagner den rechten Arm hob und zweimal „Heil Hitler“ rief. Sie habe keinesfalls das NS-Regime verherrlichen wollen. Zudem sei der gebürtigen Polin nicht bewusst gewesen, dass diese Handlung in Deutschland strafbar ist, hieß es in dem Schreiben.