Welche Konsequenzen der AfD-Stadträtin Miroslawa Wagner nach ihrem Hitlergruß gegenüber Polizisten parteiintern drohen, will der Kreisvorstand Frankenthal am Mittwochabend bekanntgeben. Man warte zunächst das Votum des Ältestenrats ab, der am Mittwoch um 17 Uhr tagt. Zu dem Gremium gehört auch der AfD-Kreisvorsitzende und Fraktionschef im Stadtrat, Hartmut Trapp. Trapp kündigte auf Nachfrage an, im Ältestenrat eine Stellungnahme der AfD zu dem Vorfall, der sich am Montag am Rande einer Protestaktion zu den Corona-Maßnahmen ereignete, vortragen zu wollen. Ein ähnlich lautendes Papier sei auch an den AfD-Landes- und Bundesvorstand gegangen.

Miroslawa Wagner, seit 2019 Mitglied des Stadtrats, hatte am Montagabend in der Frankenthaler Innenstadt im Verlauf einer Diskussion mit Polizeibeamten den rechten Arm gehoben und „Heil Hitler“ gerufen. Bereits am Dienstag hatte sich der Fraktionsvorsitzende Trapp klar distanziert und den Vorfall verurteilt. Alle übrigen Parteien im Stadtrat sehen mit der Aktion eine Grenze überschritten und fordern den Ausschluss Wagners aus dem Kommunalparlament.