Miroslawa Wagner, die Frankenthaler Stadträtin, die Mitte Dezember am Rande einer Protestaktion gegen die Corona-Maßnahmen den Hitlergruß zeigte, hat ihr Amt niedergelegt. Das teilt Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) mit. Eine entsprechende Erklärung Wagners sei ihm am Donnerstagmorgen zugegangen. Hebich begrüßt den Schritt als „logische Konsequenz“ aus dem Fehlverhalten der Frankenthalerin. Ein Verbleib im Stadtrat und in den Ausschüssen hätte das politische Klima in der Stadt schwer belastet. „In der Versenkung verschwinden und denken, die Sache regelt sich, das geht nicht“, kommentiert der OB den Umstand, dass zwischen dem Vorfall und dem Rücktritt gut drei Wochen liegen. Die übrigen Fraktionen hatten als Konsequenz auf den Hitlergruß einen Ausschluss von Wagner aus dem Rat gefordert – sollte sie nicht selbst bis kommenden Montag diesen Schritt tun. Bereits am Dienstag hatte der AfD-Landesverband auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitgeteilt, dass Miroslawa Wagner nicht mehr Mitglied der Partei sei. Neben den politischen Konsequenzen hat der Fall auch ein juristisches Nachspiel.