Ein besonderes Stück Ortsgeschichte hat im Mörscher Park einen neuen Platz gefunden: Ein Mörscher Grenzstein aus dem Jahr 1757 wurde kürzlich von Ortsvorsteher Simon Lutz (CDU) und dem Feldgeschworenen Manfred Schroth fachgerecht neu gesetzt. Laut Mitteilung hatte der Grenzstein zuvor im Garten einer Mörscherin gestanden. Da er dort keine offizielle Funktion mehr erfüllte, zugleich jedoch ein wertvolles Zeugnis der Ortsgeschichte darstellt, war er der Ortsverwaltung überlassen worden, wofür sich Lutz bedankt.

Um das historische Relikt dauerhaft zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, wurde der Stein nun im Mörscher Park aufgestellt, wo er an die lange Geschichte des Frankenthaler Vororts und an die Zeit vor mehr als 260 Jahren erinnern soll. Fachlich begleitet hat die Aktion der Feldgeschworene Manfred Schroth. „Tradition und Ehrenamt gehören in Mörsch eng zusammen. Es ist schön zu sehen, wie Geschichte auf diese Weise bewahrt werden kann“, sagt Ortsvorsteher Lutz. Der historische Grenzstein kann ab sofort im Mörscher Park besichtigt werden.