Handschriftlich und in Leder gebunden sind die historischen Ratsprotokolle aus dem Stadtarchiv. Um Wissenschaftlern und Bürgern die Recherche zu vereinfachen, werden die wertvollen Schriften jetzt digitalisiert.

Sorgfältig in Pappkartons verpackt und in rollbaren Aluminiumboxen verstaut, hat die kostbare historische Fracht am Mittwochmorgen ihre Reise von den Magazinräumen des Frankenthaler Stadtarchivs nach