Der Rapper Greeen lud am Freitag unter dem Motto „Offline Tour“ seine Fans im Mannheimer Rosengarten dazu ein, mit ihm im Hier und Jetzt das Leben zu feiern. Der Mozartsaal wurde zu einem riesigen Rap- Reggae-Dancehall- Floor.

„Greeen“ heißt eigentlich Pasquale Valentin Denefleh und wurde 1989 in Mannheim geboren. Die drei „e“ sind Absicht, damit ihn Suchmaschinen im Internet finden können. Der im ganzen deutschsprachigen Raum auftretende Künstler bekennt sich zu Mannheim: Videos im Netz zeigen den Wasserturm im Hintergrund. Bekannt wurde Greeen durch „Panama“ ein „Sommersonnewohlfühl-Liebeslied im Hip-Hop-Reggae-Stilmix. Der Titel meint kein richtiges Land, sondern eine sonnige Gegenwelt, in die er alle mitnehmen möchte. Über 100 Millionen mal wurde der Song auf Spotify angeklickt. Zum Erfolg verhalf ihm auch Tiktok: Die Musik ist so eingängig, dass viele sie als Hintergrundmusik zu Videos verwendeten, und so der Algorithmus den Titel auch außerhalb der „Fanbubble“ verbreitete. Greens’ Musikkarriere begann jedoch mit „Rapbattles“, einem „Duell“ zweier Rapper, die sich gegenseitig mit Reimen „beschimpfen“.

Heute ist Greeens Stil eine Mischung aus präzisen Reimketten, schnellen Silbenfolgen, Betonungen und Dehnungen der Worte und melodischen „Hooks“, einer Art Refrain, die sich wie Popmusik mitsingen lassen und Wohlfühlstimmung erzeugen. Viele seiner Lieder sind im Reggae-Off-Beat-Rhythmus, aber ohne die üblichen Anspielungen des Genres auf Jamaika oder die Kultur der Rastafari. Einige Tracks sind im Drum’n-Bass-Stil wie „Eismann“. Manche wie „Chlorophyll“ enthalten beides: schnell gesprochene Rap-Sequenzen und ruhige Off-Beat-Parts.

Greeen beherrscht die tanzenden Zuschauer wie ein DJ. Ruhige Titel wechseln sich mit schnelleren ab. Kurze Pausen, während denen der Saal komplett abgedunkelt ist und nur ein kleiner Teil des Bühnenbildes lagerfeuerartig leuchtet, erzeugen Spannung. Immer wieder strahlen wie in einer Diskothek die Lichter auf die Tanzfläche, sternförmige Muster wandern über die Decke, verschiedene Lichtstimmungen illustrieren die Texte - Grün, wenn’s um Natur geht, Rot, wenn Liebe zelebriert wird. Die Strahler„tanzen“ oder blitzen stroboskopartig bei schnelleren Passagen. Die Zuhörer singen mit, schwingen mit erhobenen Armen im Takt.

Die Stimmung ist gelöst, aber friedlich. Niemand drängt und quetscht andere zur Bühne. Mit sanfter Stimme spricht Greeen seine Fans mit „ihr Süßen“ an. Er sorgt sich um ihr seelisches Wohl: Im Lied „wunderschönes Wesen“ ruft er dazu auf, sich selbst zu lieben, sich nicht mobben zu lassen, die Kraft liege in einem selbst. Die Lieder betonen, dass das Leben trotz allem schön sei. Greeens „Philosophie“ ist dennoch leistungsbezogen: Man solle seine Ziele konsequent verfolgen, an sich glauben, egal was andere denken. So habe auch er es geschafft mit seiner Musik erfolgreich zu sein, obwohl nur ein Prozent der Musiker von Musik leben könnten.

Geld allein sei aber nicht das Ziel, sondern glücklich zu sein, seinen Träumen zu folgen. Er rät dazu öfter offline zu gehen, im Hier und Jetzt zu leben, sich von der Phantasie treiben zu lassen, neugierig wie ein Kind zu bleiben. Auf der Bühne stehen hohe Grünpflanzen, eine Fotoplane im Hintergrund sorgt für räumliche Tiefe. Mittig steht ein riesiges Handy, dessen Glasscheibe zersprungen ist, Pflanzen wuchern heraus. Die Bühne wirkt wie ein Dschungel mit einem Touch von „Lost Place“. Nur ein kaputtes Handy sei ein gutes Handy. Seine Symbolik geht so weit, dass man zu einem romantischen Lied die Flamme seines Feuerzeuges schwenken sollte - statt wie üblich die Leuchte des Smartphones. Was auch klappt.

Am Ende der Show kündigt der Sänger an, dass er selbst mehr offline gehen werde, er sei genervt von den sozialen Medien und der Abhängigkeit seines Erfolges vom Algorithmus, deshalb lade er alle dazu ein, über einen QR-Code in seine Whatsapp- Gruppe zu kommen, dann erreiche er sie unabhängig vom Algorithmus. Berlin möchte er verlassen, Mannheim mag er, weil er sich dort „wie ein normaler Mensch fühle“ und „runterkomme“. Er liebe es im Odenwald spazierenzugehen und Burgen zu besichtigen. Dieses „Back to the Roots“ wirkt wie Hippie 2.0.