Das von der Stadt Frankenthal aufgelegte Corona-Hilfsprogramm für gemeinnützige Vereine wurde noch nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen.

18 Anträge seien gestellt und 29.447 Euro ausgezahlt worden, teilte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) in der Sitzung des Stadtrats auf Anfrage von Manuel Baqué (CDU) mit. Da noch rund 10.500 Euro übrig seien, werde das Förderprogramm bis auf Weiteres verlängert. Weiter eingeschränkt bleibt wegen der Covid-19-Pandemie der Zugang zum Rathaus. Der Bürgerservice und die Dienststellen seien nicht geschlossen, sondern nach Terminvereinbarung erreichbar, beantwortete OB Hebich eine Anfrage von Daniel Winkes (CDU). Um die Zugangsbeschränkungen umzusetzen, sei kein zusätzliches Personal eingestellt worden, vielmehr ein privater Sicherheitsdienst beauftragt worden. Wegen der großen Nachfrage sei beabsichtigt, wieder gelbe Säcke im oder am Rathaus auszulegen, kündigte Hebich an.