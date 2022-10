Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist gestartet. Ein Schuhkarton, liebevoll gepackt, soll Kindern in aller Welt Hoffnung geben. Bis zum 14. November können die gefüllten Kartons bei den Annahmestellen abgegeben werden.

Organisiert wird die weltweite Geschenkaktion von der christlichen Organisation Samaritan’s Purse, wer mitmachen möchte, soll entweder eigene Schuhkartons weihnachtlich gestalten oder vorgefertigte Kartons unter jetzt-mitpacken.de bestellen. Pakete aus dem deutschsprachigen Raum werden demzufolge an Kinder in den ärmsten Ländern Osteuropas geschickt. Befüllt werden sollen sie mit neuen Geschenken für Kinder von zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren. Empfohlen wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Annahmestellen in Frankenthal sind das Autohaus Henzel, Vierlingstraße 32, Francar Automobile, Eisenbahnstraße 58, und das Modehaus Jost, Speyerer Straße 34-36.

Weitere Annahmestellen:

Dirmstein: St.-Michael-Apotheke, Marktstraße 2

Beindersheim: Bentrites-Apotheke, Heinrich-Lanz-Straße 2a–2b

Lambsheim: Mühltor-Apotheke, Mühltorstraße 8; Sonnen-Apotheke, Alte Mälzerei 1-3

Weisenheim am Sand: Metzgerei Süß, Laumersheimer Straße 1 a

Weisenheim/Berg: Rats-Apotheke, Hauptstraße 35.

Freinsheim: Stadt-Apotheke, Bahnhofstraße 10, St. Urban Apotheke, Hauptstraße 45

Heßheim: Rathaus-Apotheke, Hauptstraße 21

Maxdorf: Maximilian Apotheke, Hauptstraße 58; Adler-Apotheke, Hauptstraße 82

Bobenheim-Roxheim: Reisebüro Fröhlich, Südring 1 (im Globus Einkaufscenter).

Wer die Aktion finanziell unterstützen möchte, findet auf der Webseite der Hilfsorganisation ein sicheres Online-Spendenformular oder kann klassisch per Überweisung spenden: Samaritan’s Purse e.V., IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11, BIC: GENODED1PAX, Verwendungszweck: 300500/Weihnachten im Schuhkarton.

Nach telefonischer Rücksprache werden auch Wollspenden entgegengenommen, aus denen Strickerinnen Kinderkleidung herstellen. Weitere Infos hierzu unter Telefon 06356 919053 (Anita Bertram).