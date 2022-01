Zwei bis drei Stunden pro Woche: Schon mit diesem überschaubaren Zeitaufwand können Ehrenamtliche die Frankenthaler Tafel bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen. Denn: In der Pandemie ist die Anzahl der Familien, die hier mit Lebensmitteln versorgt werden, noch einmal gestiegen.

Die Armutsquote in Deutschland hat im Pandemie-Jahr 2020 einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem aktuellem Paritätischen Armutsbericht hervor. Auch bei der von den Maltesern geführten Tafel in Frankenthal steigt die Anzahl der betreuten bedürftigen Familien stetig an. Die Frankenthaler Tafel sucht deshalb dringend ehrenamtliche Helfer. Das Besondere am Ehrenamt bei der Tafel sei, dass man sich zugleich für seine Mitmenschen und die Umwelt engagiere, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei der Tafel werden Lebensmittel, die im Handel zum Beispiel wegen des Mindesthaltbarkeitsdatums oder aufgrund einer beschädigten Verpackung aussortiert werden, kostenlos an Bedürftige ausgegeben. „Jedes Lebensmittel, das ungenutzt im Müll landet, verschwendet Ressourcen und belastet somit das Klima“, teilen die Malteser mit.

Fortbildungen und neue Kontakte

Tafel-Leiterin Heidi Stephan nennt einige Beispiele, wie das Engagement aussehen könnte. Wer gerne organisiere, könne zwei bis drei Stunden pro Woche im Lager mit anpacken. Wer gerne kommuniziere, könne die zweistündige Lebensmittelausgabe von 12.30 bis 14.30 Uhr unterstützen und wer gerne mit dem Auto unterwegs sei, könne die gespendeten Waren bei den kooperierenden Supermärkten abholen. Eine Schicht dauere etwa drei Stunden. Als Teil des deutschlandweiten Tafel- und Malteser-Verbundes gibt es laut Stephan zudem zahlreiche Austausch- und Fortbildungsmöglichkeiten für ehrenamtlich Engagierte und viele Gelegenheiten, neue Leute kennenzulernen. „Wir sind eine tolle Helfer-Truppe, fast wie eine Familie“, berichtet Klaus Lang, der sich seit mehr als zwei Jahren bei der Tafel in Frankenthal engagiert. „Es gibt immer viel zu tun, aber die Dankbarkeit der bedürftigen Familien und das Gefühl, etwas wirklich Wichtiges zu bewirken, entlohnt uns Ehrenamtliche allemal.“

Kontakt

Tafel Frankenthal, Leitung: Heidi Stephan, Mörscher Straße 97, Telefon 06233 8898-20, E-Mail tafel@malteser-frankenthal.de.