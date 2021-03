Die Diakonissen Speyer bieten Angehörigen von Menschen mit Demenz in Zusammenarbeit mit der Krankenkasse Barmer ab 13. April ein Validationsseminar mit vier Modulen an. Das Seminar startet im Online-Format und wird nach Möglichkeit in Präsenzform im Frankenthaler Hieronymus-Hofer-Haus fortgesetzt. Christiane Grünenwald führt in die von der amerikanischen Gerontologin Naomi Feil begründete Kommunikationsform der Validation ein. Bei Rollenspielen und Übungen trainieren die Teilnehmer die praktische Umsetzung. Das Seminar umfasst vier jeweils dreieinhalbstündige Module. Die Seminartermine im Überblick: Dienstag, 13. April, Donnerstag, 29. April, Dienstag, 25. Mai und Donnerstag, 17. Juni, jeweils 17 bis 20.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen per Telefon unter der Nummer 06322 9423-734, per Fax an 06322 9423-731 oder als E-Mail an validation@diakonissen.de.