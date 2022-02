Mit einem Besuchsverbot, das zunächst bis Montag, 28. Februar, gelten soll, reagiert das Hieronymus-Hofer-Haus auf eine größere Anzahl an positiven Antigen-Schnelltests bei Bewohnern. Wie eine Pressesprecherin der Diakonissen Speyer mitteilt, seien 25 Senioren in der Pflegeeinrichtung in Frankenthal positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Daraufhin habe am Mittwoch eine PCR-Testung aller 104 Bewohner der Einrichtung stattgefunden. Die Ergebnisse lägen noch nicht vor, hieß es am Donnerstagmittag. Die betroffenen Personen seien überwiegend geboostert und wiesen derzeit milde oder keine Krankheitssymptome auf. Zusätzlich seien am Donnerstag alle Mitarbeiter mit einem PCR-Test abgestrichen worden. Aktuell befinden sich laut Pressestelle bereits zehn Mitarbeitende mit Sars-CoV-2-Infektion in Quarantäne. Das Besuchsverbot für die gesamte Einrichtung sei in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt und der Beratungs- und Prüfbehörde verhängt worden. Sobald die Ergebnisse der PCR-Testungen vorliegen, soll eine Neubewertung der Infektionslage erfolgen.