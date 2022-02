34 Bewohner und 16 Mitarbeiter des Hieronymus-Hofer-Hauses in Frankenthal sind mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt die Pressestelle der Diakonissen Speyer mit. Ein bereits vergangene Woche nach einer Reihe von positiven Schnelltests verhängtes Besuchsverbot in der Altenpflegeeinrichtung wird bis 10. März verlängert. Die betroffenen Personen seien überwiegend geboostert und hätten milde oder keine Krankheitssymptome. Die Bewohner werden auf ihren Zimmern versorgt, die infizierten Mitarbeiter sind in häuslicher Quarantäne.