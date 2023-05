Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Heiner Hört braucht das polyfone Hörerlebnis. Weil er die Geige als zu einstimmig empfand, wechselte er als junger Gymnasiast zur Gitarre. An dem Instrument schätzt er den unaufdringlich-mehrstimmigen Klang in besonderer Weise. Heute leitet der gebürtige Frankenthaler an der Städtischen Musikschule den 86 Schüler zählenden Fachbereich Zupfinstrumente.

Mit ihren häufig sehr dezenten Tönen hat es die Gitarre nicht gerade leicht, sich gegen andere Instrumente durchzusetzen – für Heiner Hört ein Grund, dass sie