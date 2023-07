Gruseliges, Skurriles und Lustiges weiß Gästeführer Werner Schäfer zu berichten, wenn er am Samstag, 15. Juli, ab 19.30 Uhr Besucher durch die Frankenthaler Innenstadt begleitet. „Frankenthaler Anekdoten“ ist der 60-minütige Rundgang betitelt, den der Altertumsverein in Kooperation mit der städtischen Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung, Tourismus anbietet. Statt der üblichen historischen Zusammenhänge konzentriere sich die Abendführung auf gruselige, unerwartete und vor allem außergewöhnliche Geschichten und Mythen über Frankenthal. Vom Treffpunkt an der Rathaustreppe geht es entlang der Zwölf-Apostel-Kirche, vorbei an den Plätzen der Hexenprozesse, bis hin zum Speyerer Tor. Die Teilnehmenden erwarten spannende Geschichten über Henker, Giftmörderinnen und ehrlose Liebespaare, aber auch allerlei Amüsantes sowie Klatsch und Tratsch über Frankenthal. Die Tour endet am Lokal „Zum Elefanten“.

Die Teilnahme ist kostenfrei, der Frankenthaler Altertumsverein freut sich über Spenden. Eine weitere Führung zu den „Frankenthaler Anekdoten“ findet am Samstag, 19. August um 19.30 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung online unter www.frankenthal.de/stadtfuehrungen, telefonisch unter 06233 66 71 550 oder per E-Mail an stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de erforderlich. Eine Broschüre mit weiteren Führungsterminen ist am Informationsschalter des Rathauses in Papierform erhältlich oder kann unter www.frankenthal.de/stadtfuehrungen heruntergeladen werden.