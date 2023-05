Mit Unterhaltung für Kinder und einer Party haben die Dirmsteiner Hexen am Sonntag auf dem Schlossplatz in den Mai hineingefeiert. Geholfen hat ihnen unter anderem die Feuerwehr, die für das Essen sorgte. Die Livemusik steuerten eine Musikschulband aus Grünstadt und die Gruppe JamSlam aus Schifferstadt bei. Den Tanz in den Mai nutzten die Hexen, um das zuletzt erwirtschaftete und gesammelte Geld guten Zwecken zukommen zu lassen.

Am Schmutzigen Donnerstag etwa, bei der Rosenmontagsparty und der Hexennacht 2022 waren laut Irmgard Gurdan 3600 Euro zusammengekommen. Das Geld sei am Sonntag zu gleichen Teilen an die Tafel Grünstadt, den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) für dessen Wünschewagen und an die Nichtsesshaften-Herberge des Deutschen Roten Kreuzes in Worms übergeben worden. Der ASB habe die Gelegenheit genutzt, über seine Arbeit zu informieren und den Wagen, mit dem Schwerstkranken letzte Wünsche erfüllt werden, zu präsentieren.